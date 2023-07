Os representantes de Matheus França viajaram rumo à Inglaterra para negociar diretamente com o Chelsea e avançar nas negociações. A proposta do clube inglês é de 25 milhões de euros pelo jovem. A quantia gira em torno de R$ 184 milhões na cotação atual. As tratativas estão bem encaminhadas. A informação foi divulgada pelo 'ge' e confirmada pelo Lance!.