Diretor do Flamengo expõe bastidores de proposta por Filipe Luís e cenário da renovação

O técnico Filipe Luís recusou, recentemente, uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia. O treinador respondeu ao clube europeu que quer seguir o projeto do Flamengo e, neste sentido, não pretende deixar o clube. José Boto, diretor de futebol rubro-negro, explicou como a oferta chegou até o Ninho do Urubu.

- Quero destacar também que, na semana passada, ele teve a possibilidade de sair para um clube europeu. Ele recusou, e eu sei disso porque o presidente desse clube me ligou e perguntou quanto queríamos para liberar o Filipe. Respondi que, como o Bap já disse, isto não é um banco. Nós queremos que ele fique e não tínhamos qualquer intenção de vendê-lo. Ele próprio também recusou - iniciou José Boto, em entrevista ao "Uol Esporte".

Filipe Luís, técnico do Flamengo, na beira do campo contra o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

- O clube queria pagar muito mais do que a multa que o Filipe tem no contrato, mas ele não quis ir. Não queria deixar o projeto, e era um bom clube europeu. Comecei a conversar com o representante dele, e seguimos em tratativas para ver quando chegaremos a um acordo - completou.

José Boto garante que assédio da europeu não lhe surpreende

Ainda sobre a oferta que o clube recebeu pelo treinador, Boto afirmou que esse assédio do futebol europeu não o surpreende.

- Esse assédio não me surpreende. Nós já sabíamos, e não foi isso que acelerou o processo. O agente, por ser muito requisitado e ter bastante trabalho, só conseguiu iniciar as conversas agora - afirmou.

Conversas por renovação entre Flamengo e Filipe Luís

Diante do grande momento de Filipe Luís no Flamengo, a diretoria rubro-negra está em tratativas para renovar o contrato do treinador. José Boto, que busca uma renovação por mais duas temporadas, mantém conversas com o empresário de Filipe. Ambas as partes estão confiantes por um desfecho positivo.

- Foi feita uma proposta de renovação a Filipe Luís. Ele sabe disso, está ciente de que queremos continuar com ele, pelo menos por mais uma temporada ou, provavelmente, por mais duas. A proposta foi feita para demonstrar a confiança que tínhamos nele depois da derrota para o Central Córdoba, tanto que isso já aconteceu há algum tempo - disse José Boto.

José Boto ao lado de Filipe Luís (Foto: Divulgação)

- Naquela ocasião, ele achou que ainda não deveria responder. Depois, já havia a vontade dele de ficar e a nossa vontade de que permanecesse, então seguimos tratando dessa questão. Até a semana passada, em Portugal, tive uma reunião com o representante dele e conversamos sobre a negociação - finalizou o dirigente.

