Segue o líder: Flamengo domina as estatísticas do Brasileirão
Rubro-Negro vive melhor momento na temporada
O Flamengo é o líder isolado do Brasileirão. Com a vitória por 2 a 0 diante do Juventude, o time carioca chegou aos 50 pontos, com quatro de vantagem para o segundo colocado Palmeiras. O time de Filipe Luís, além de estar na ponta da competição, também lidera diversas estatísticas do torneio.
O Rubro-Negro é o primeiro em gols marcados, com 47. Assim como no ataque, o Flamengo também está se destacando na defesa. A equipe de Filipe Luís sofreu apenas 10 gols. No total, são 22 jogos até aqui (13 sem sofrer gols).
Confira os números do Flamengo no Brasileirão
- 1º em gols (47)
- 1º em menos gols sofridos (10)
- 1º em grandes chances criadas (54)
- 1º em posse de bola (62.8%)
- 1º em passes certos por jogo (519)
- 1º em finalizações no gol p/ jogo (6.0)
- 1º em jogos sem sofrer gols (13)
Outros números do Flamengo chamam atenção
Ainda no ataque, o Flamengo é o primeiro em escanteios (148 no total, 6 por jogo) e em gols de cabeça (10 no total, média de 0,45). Além disso, também lidera no confronto um contra um, com 204 dribles tentados (9,2 por jogo) e 100 bem-sucedidos (4,5 por jogo).
E não para por aí! O time de Filipe Luís tem 14,1% de conversão (finalizações vs. gols marcados), acima da média do campeonato, que é de 9,3%.
Próximo jogo no Brasileirão
O próximo compromisso do Flamengo pelo Brasileirão será contra o Vasco. As equipes entram em campo no domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes disso, na quinta-feira, recebe o Estudiantes, da Argentina, pela Libertadores.
Tudo sobre
