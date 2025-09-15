O Flamengo é o líder isolado do Brasileirão. Com a vitória por 2 a 0 diante do Juventude, o time carioca chegou aos 50 pontos, com quatro de vantagem para o segundo colocado Palmeiras. O time de Filipe Luís, além de estar na ponta da competição, também lidera diversas estatísticas do torneio.

O Rubro-Negro é o primeiro em gols marcados, com 47. Assim como no ataque, o Flamengo também está se destacando na defesa. A equipe de Filipe Luís sofreu apenas 10 gols. No total, são 22 jogos até aqui (13 sem sofrer gols).

Confira os números do Flamengo no Brasileirão

1º em gols (47) 1º em menos gols sofridos (10) 1º em grandes chances criadas (54) 1º em posse de bola (62.8%) 1º em passes certos por jogo (519) 1º em finalizações no gol p/ jogo (6.0) 1º em jogos sem sofrer gols (13)

Outros números do Flamengo chamam atenção

Ainda no ataque, o Flamengo é o primeiro em escanteios (148 no total, 6 por jogo) e em gols de cabeça (10 no total, média de 0,45). Além disso, também lidera no confronto um contra um, com 204 dribles tentados (9,2 por jogo) e 100 bem-sucedidos (4,5 por jogo).

E não para por aí! O time de Filipe Luís tem 14,1% de conversão (finalizações vs. gols marcados), acima da média do campeonato, que é de 9,3%.

Flamengo comemora gol diante do Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Próximo jogo no Brasileirão

O próximo compromisso do Flamengo pelo Brasileirão será contra o Vasco. As equipes entram em campo no domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes disso, na quinta-feira, recebe o Estudiantes, da Argentina, pela Libertadores.

