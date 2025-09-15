Com logística especial, Saúl se destaca em mais uma vitória do Flamengo

O final de semana foi intenso e especial para Saúl, meio-campista do Flamengo. Titular na vitória contra o Juventude, o jogador espanhol contou com uma logística especial para o jogo em Caxias do Sul (RS). Afinal, no sábado, ele acompanhou o nascimento do seu terceiro filho, o carioca Marco.

Marco nasceu às 4h de sábado. Ou seja, Saúl, que acompanhou a sua mulher, não viajou com a delegação no sábado para o jogo contra o Juventude. O meio-campista encarou dos voos no domingo de manhã para chegar a tempo para a partida pelo Brasileirão.

- Tem sido uma loucura. O Marco nasceu às 4h16 da manhã. Por sorte correu tudo muito bem, minha esposa já está em casa com ele. Agradeço ao hospital, à médica, para mim era importante que saísse bem. Minha mulher está bem, é uma supermulher, foi capaz de fazer tudo. Ela queria ter o bebê na Espanha, porque tinha mais confiança. Falei a ela sobre as instalações que tinha visto aqui para que o Marco nascesse aqui. A verdade é que tinha uma pressão muito alta para que tudo saísse bem - iniciou Saúl após a partida no Alfredo Jaconi.

Saúl durante vitória do Flamengo contra o Juventude (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Passamos toda a noite no hospital. Às 6h fomos para o quarto, às 8h me mandaram mensagem do clube para que eu tentasse chegar ao treino com os companheiros. Cheguei um pouco tarde, eles já estavam treinando. Fiquei na academia e quando eles voltaram, fui ao campo. Fui para casa, depois encontrei meus outros dois filhos e os levei ao hospital para que conhecessem o Marco. Ficamos lá até 19h30, 20h, e fomos todos para casa. Depois fui dormir porque hoje tinha o jogo. Às 3h acordei, às 5h cheguei ao aeroporto, às 6h peguei um voo para Campinas e depois para Caxias do Sul. Fui diretamente para o hotel, consegui descansar um pouco, cerca de 40 minutos. Foi corrido. O importante é que tudo saiu bem. Sempre há um risco quando não se descansa bem e faz essas loucuras - completou.

Mais uma grande atuação de Saúl com a camisa do Flamengo

Saúl teve participação direta na vitória que espantou o tabu no Alfredo Jaconi de 28 anos. Foi dele o passe para o primeiro gol, de Arrascaeta. Aliás, que passe! O espanhol, com o pé esquerdo, mandou a bola na cabeça do uruguaio, que só empurrou para o fundo da rede.

Além da assistência, Saúl deu dois passes decisivos, deu quatro cortes e teve oito ações defensivas. Veja outros números:

🅰️ 1 assistências

🔑 2 passes decisivos

✅ 56/58 passes certos (97%!)

💨 2/2 cruzamentos certos

✂️ 4 cortes (!)

🔐 8 ações defensivas (!)

Filipe Luís garante: "Estamos vendo o melhor Saúl"

Após a vitória fora de casa, o técnico Filipe Luís, que atuou ao lado de Saúl no Atlético de Madrid, na Espanha, enalteceu o jogador. Além disso, o treinador rubro-negro afirmou que essa pode ser a melhor versão do jogador europeu na carreira.

- Estamos vendo o melhor Saúl. Talvez o melhor Saúl da sua carreira. Isso é mérito dele e obviamente do clube de acreditar e poder recuperar o potencial desse jogador. Todo mundo sabe da carreira que ele teve e o jogador importantíssimo que foi por onde passou, especialmente no Atlético de Madrid. Mas recuperar o melhor Saúl era um desafio e passava por ele - iniciou Filipe Luís.

- Ele está em um nível altíssimo. Acredito que sempre ter um filho motiva muito. Não esperava também que depois de todo esse esforço, de acordar 4h da manhã, pegar dois voos e jogar aqui por 90 minutos fosse jogar com tanta qualidade. Um jogador diferenciado e temos muita sorte de tê-lo aqui conosco - complementou o treinador.

