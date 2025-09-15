Técnico do Estudiantes detalha postura para enfrentar o Flamengo: ‘Temos que ser fortes’
Equipe argentina encara o Rubro-Negro na quinta-feira
O Flamengo encara o Estudiantes, da Argentina, na quinta-feira (17), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Para o confronto no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o técnico Eduardo Domínguez reforçou que sua equipe precisa entrar em campo forte mentalmente, diante de um dos times mais potentes do continente.
- Sabemos a história que esse estádio tem e é bom enfrentar isso, mas somos 11 contra 11. Nós entendemos como temos que jogar fora de casa porque já fizemos isso nesta Copa Libertadores. É entender o funcionamento do rival e para onde queremos levá-lo: para o desconforto. Temos que ser fortes, não apenas fisicamente, mas também mentalmente - iniciou o treinador.
- Não será fácil, mas acredito que a equipe estará pronta. Estamos nos preparando para esta eliminatória; sabemos das dificuldades que enfrentaremos e das que nossos adversários enfrentarão. Quem colocar suas ideias em prática melhor terá vantagem. Vamos nos esforçar para sermos nós mesmos e representar nossa instituição da melhor maneira possível, porque sabemos que poucas pessoas chegam a esses lugares. Devemos valorizar o que estamos conquistando, nos desafiar e nos esforçar para avançar para a próxima fase - completou.
Derrota antes do primeiro jogo contra o Flamengo
Antes do jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o Estudiantes perdeu para o River Plate por 2 a 1 em casa, pela oitava rodada do Torneio Clausura.
Após o jogo no Maracanã, Flamengo e Estudiantes voltam a se enfrentar no dia 25 de setembro, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.
Próximos jogos do Flamengo
18/09/2025 (21h30) - Flamengo x Estudiantes - Maracanã (Libertadores)
21/09/2025 (17h30) - Flamengo x Vasco - Maracanã (Brasileirão)
25/09/2025 (21h30) - Estudiantes x Flamengo - Estádio Jorge Luis Hirschi (Libertadores)
