Diego Ribas avalia trabalho de Filipe Luís e projeta futuro do Flamengo

A temporada 2024 pode não ter ocorrido da forma esperada pelos torcedores do Flamengo, porém, os resultados reta final do ano demonstraram que a figura de Filipe Luis, treinador do time e fato novo no comando do elenco, pode guiar o Rubro-Negro a resultados empolgantes. A sensação é comum entre torcedores, mas também é notada em ídolos do Fla.

Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo e atual comentarista do Grupo Globo, fez uma breve avaliação do trabalho do ex-companheiro de time e amigo pessoal na beira dos gramados. Antes da partida final de Adriano Imperador no Maracanã, o bicampeão da Libertadores reforçou a confiança no trabalho de Filipe Luis e projetou um ano de 2025 com grandes resultados esportivos para o clube.

- Minha expectativa é muito boa. Filipe está fazendo um trabalho extraordinário, os jogadores compraram a ideia e realmente está sendo muito bonito de ver. Eu fico muito orgulhoso e inspirado pelo meu amigo, de ver o talento e a coragem que ele está tendo. A expectativa é excelente para 2025 - afirmou Diego

Aos 39 anos, Filipe Luis, treinador de projetos de sucesso nas categorias de base do Flamengo, foi escolhido como técnico efetivado do time profissional após a demissão de Tite, em setembro. Desde a estreia, contra o Corinthians, pelo jogo de ida na semifinal da Copa do Brasil, o ex-lateral soma números animadores: 15 jogos, 9 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Além disso, o elenco, repleto de atletas que dividiram vestiário com o atual comandante, parece ter abraçado as novas ideias e estilo de jogo.

Como resultado quase imediato, o Flamengo se sagrou campeão da Copa do Brasil - o primeiro título profissional da carreira de treinador de Filipe Luis - após duas vitórias convincentes sobre o Atlético-MG. Àquela altura, o título brasileiro, faturado pelo rival Botadogo, parecia distante demais diante da instabilidade do trabalho anterior, porém, o Rubro-Negro encerrou a 38ª rodada na terceira colocação, com vaga direta à Libertadores assegurada.

Ao lado de DiegoRibas, Filipe Luís viveu uma das eras mais vitoriosas da história do Flamengo. Juntos em campo, ajudaram o clube a erguer dez taças entre 2019 e 2023. Copa Libertadores (2), Brasileirão (2), Copa do Brasil (1), Supercopa do Brasil (2), Recopa Sul-Americana (1) e Campeonato Carioca (2).

