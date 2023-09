No clube desde abril, Sampaoli nunca teve proximidade com os jogadores e funcionários, e a relação sempre foi estritamente profissional. As coisas começaram a desandar no dia 29 de julho, ao final do jogo entre Flamengo e Atlético-MG, no Independência, quando o ex-preparador físico e braço direito do argentino, Pablo Fernández, atingiu Pedro com um soco no rosto, após o jogador ter se recusado a aquecer durante a partida. Mesmo com a confusão, o treinador foi mantido no cargo, e apenas Pablo deixou o clube