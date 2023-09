Não é segredo para ninguém que a relação do argentino com o elenco do Flamengo era conturbada e, em muitos casos, até inexistente. Relatos dão conta que Sampaoli tinha pouco contato com as pessoas do dia a dia do clube e era próximo apenas de Rodolfo Landim, além dos membros de sua comissão técnica. O episódio mais emblemático de sua passagem e do desgaste com atletas certamente foi o caso de agressão envolvendo Pedro e o ex-preparador físico - e amigo pessoal de Jorge - após a vitória sobre o Atlético-MG, no Independência.