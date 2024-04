Landim congela renovação de contrato de Gabigol (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A novela "renovação de Gabigol" continua agitando os bastidores do Flamengo.

No fim do ano passado, o clube e o staff do jogador firmaram um acordo de renovação até o final de 2028. Porém, o Presidente Rodolfo Landim, que não havia assinado o contrato no primeiro momento, mudou posteriormente de ideia e resolveu tomar essa decisão mais para frente.

Contudo, em entrevista recente à Rádio CBN, Landim afirmou que só fará uma proposta no final do ano e admitiu perder Gabigol de graça, caso o mesmo acerte um pré-contrato com outro clube. Tal afirmação mexeu com as estruturas do clube, assim como o vazamento de uma postagem do presidente em um grupo da base política, na qual ele afirmou:

- Não estamos abrindo mão, só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal, não tenho dúvida disso.

A diretoria vai precisar administrar muito bem a relação com o núcleo do Ninho do Urubu, em um ano eleitoral, com o último ano de contrato do ídolo rubro-negro, que até o momento não pode retornar aos gramados devido a uma suspensão até abril de 2025 pelo tribunal de justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). Na última terça-feira (2), a Corte Arbitral do Esporte (CAS) recebeu um pedido de efeito suspensivo, enviado pela defesa do jogador.

Rodolfo Landim e Gabigol comemorando o título da Copa do Brasil de 2022 (Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press)