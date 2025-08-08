Torcedor do Flamengo, sambista Arlindo Cruz morre aos 66 anos
Cantor lidava com sequelas de um acidente vascular cerebral
Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba e torcedor do Flamengo, faleceu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Hospital Barra D'or, na Zona Oeste, do Rio de Janeiro. O anúncio do falecimento foi confirmado por Babi Cruz, esposa do sambista.
O artista lidava com sequelas de um acidente vascular cerebral hemorrágico, ocorrido em março de 2017. Durante os últimos oito anos, o artista necessitou de cuidados médicos permanentes e passou por diversas internações devido às sequelas da condição.
Carreira do sambista
Nascido em 14 de setembro de 1958 na capital fluminense, Arlindo Domingos da Cruz Filho iniciou sua trajetória musical ainda criança, recebendo seu primeiro cavaquinho aos 7 anos. Além deste instrumento, destacou-se também no banjo e aprofundou seus conhecimentos musicais estudando teoria e violão clássico na escola Flor do Méier, período em que começou a atuar profissionalmente em rodas de samba.
Na carreira musical, o sambista teve uma grande influência de Candeia exerceu papel fundamental. O cartola foi "padrinho musical" de Arilindo viabilizando suas primeiras gravações em estúdio, incluindo o LP "Roda de Samba", posteriormente relançado em CD.
A participação na famosa roda de samba do Cacique de Ramos representou um marco na trajetória de Arlindo, onde tocou ao lado de nomes como Jorge Aragão, Beth Carvalho e Almir Guineto. Foi neste ambiente que estabeleceu importantes parcerias com Zeca Pagodinho e Sombrinha, então novos talentos do gênero.
Após integrar este grupo, Arlindo teve 12 composições gravadas por outros intérpretes. A primeira foi "Lição de Malandragem", seguida por "Grande Erro", na voz de Beth Carvalho, e "Novo Amor", interpretada por Alcione.
O sambista ganhou maior projeção como intérprete ao substituir Jorge Aragão no grupo Fundo de Quintal. Durante os 12 anos em que integrou a formação, gravou diversos sucessos, incluindo "Seja sambista também", "Só Pra Contrariar", "Castelo Cera", "O Mapa da Mina" e "Primeira Dama". Em 1993, deixou o grupo para seguir carreira solo.
