Rizek elege pior estreia entre brasileiros na Sul-Americana e Libertadores: ‘Sem desculpa’

André Rizek afirmou que o Corinthians teve a pior estreia entre os brasileiros na última terça (3) (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 17:52 • São Paulo (SP)

Cinco times brasileiros entraram em campo na última terça-feira (3) em competições sul-americanas, mas apenas o Athletico Paranaense venceu. Na Libertadores, o Flamengo empatou e o Grêmio foi derrotado. Já na Sul-Americana, o Inter e o Corinthians também empataram em seus jogos. Em vídeo no "ge", o apresentador André Rizek escolheu o time paulista como a pior estreia entre os clubes nacionais.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- A desculpa do Grêmio é a melhor de todas. Jogou em La Paz, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar. Nem levou os titulares sabendo dessa dificuldade. Então a desculpa do Grêmio dá para aceitar. A do Inter pode ser os desfalques da equipe, jogou sem Valencia, Alario e Aranguiz. Mas a escalação que foi pra campo era suficiente para sair de lá com a vitória. Então a desculpa do Inter é bem mais ou menos - começou Rizek.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Flamengo jogou na altitude também, menor que La Paz. Bogotá está a 2.600 acima do nível do mar, não que seja moleza jogar lá. Mas o Flamengo teve a vitória na mão, tinha um jogador a mais, mas fez um jogo moroso e cedeu o empate. A desculpa que o Fla tem é que empatar fora de casa é um resultado ok. Time que não tem desculpa nenhuma é o Corinthians, foi a pior atuação dos brasileiros ontem, enfrentou um time nanico do Uruguai. Teve tempo para treinar, mas a atuação foi medonha, foi chocante ver o Corinthians jogar - completou.