Mauro Cezar: ‘Faltou avisar ao Flamengo que não era o Carioca’

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 11:14 • São Paulo (SP)

O jornalista Mauro Cezar criticou a atuação do Flamengo no empate com o Millonarios em 1 a 1, em Bogotá, na Colômbia, na estreia na Libertadores . Em sua coluna no UOL, ele destacou que o Rubro-Negro sofreu um "castigo merecido para quem em momento algum mereceu vencer".

- O torneio internacional não é campeonato estadual, o Millonarios não é o Manchester City, tampouco o Sampaio Corrêa, e o Flamengo priorizou o menos relevante - disse.

Para Mauro Cezar, "era jogo para controlar, trocar passes, manter a bola longe da área, fazer o tempo passar e a bola correr até o apito final". Mas, segundo o jornalista, o Flamengo não se mostrou capaz de controlar as ações após abrir o placar com gol de Pedro, cobrando pênalti, aos 18 minutos do segundo. Além disso, o Millonarios passou a jogar com 10, após a expulsão de Larry Vásquez, que cometeu pênalti em Arrascaeta.