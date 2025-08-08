Flamengo lamenta morte do sambista e compositor Arlindo Cruz

Arlindo Cruz, ícone do samba e da música brasileira, morreu nesta quinta-feira (8), aos 66 anos. Torcedor do Flamengo, o músico estava internado em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Nas redes sociais, o clube carioca lamentou a morte do rubro-negro.

Além da postagem do Flamengo, o perfil oficial do Maracanã também prestou homenagem ao sambista.

Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017 e, desde então, lidava com sequelas. Nascido em 1958, o cantor ganhou a alcunha de "o sambista perfeito". No total, Arlindo gravou mais de 550 sambas.

Veja a nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ilustre rubro-negro e Sambista Perfeito, Arlindo Cruz, nesta sexta-feira (08), aos 66 anos.

Ícone do samba, multi-instrumentista, compositor genial e voz marcante da cultura brasileira, Arlindo sempre levou o nome do Flamengo com orgulho, embalando gerações com seu talento e sua paixão pelo Mais Querido.

Nossos sentimentos aos familiares, amigos, fãs e a toda a nação do samba. Seu legado permanecerá vivo nas arquibancadas, nas rodas de samba e no coração da Nação Rubro-Negra".

Flamengo lamenta morte de Arlindo Cruz (Foto: Reprodução)

