Na última sexta-feira (21), Giorgian De Arrascaeta precisou deixar o campo aos 41 minutos do primeiro tempo na partida entre Uruguai e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O meia do Flamengo, mais uma vez, não conseguiu completar um tempo inteiro em campo pela Celeste.

O técnico Marcelo Bielsa revelou que Arrascaeta sentiu dores na virilha e não teve condições de continuar na partida. Apesar do problema físico, o treinador elogiou o desempenho do camisa 10 até o momento da substituição e lamentou sua saída precoce.

- Ele teve uma dor na virilha e não conseguiu continuar (...) Enquanto estava em campo, nós estávamos bem e nossa construção ofensiva funcionou - disse o treinador argentino.

Confira o histórico de Arrascaeta pela seleção uruguaia

Desde a Copa do Mundo de 2022, Arrascaeta foi relacionado para 14 partidas da seleção uruguaia, mas só permaneceu os 90 minutos em campo em uma — a derrota por 1 a 0 para o Peru, em 12 de outubro de 2024.

Nos outros 13 jogos, o meia tem uma média de apenas 26 minutos por partida, além de ter desfalcado o Uruguai em nove ocasiões devido a lesões.

