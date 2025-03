Após Gerson, Arrascaeta deixa campo e causa revolta em torcedores do Flamengo

Medalhão do Flamengo, Arrascaeta deixou o gramado após sentir um incômodo no jogo entre Uruguai e Argentina, nas Eliminatórias. De La Cruz entrou no lugar do companheiro de clube aos 41 minutos do primeiro tempo. Nas redes sociais, torcedores do Rubro-Negro se revoltaram com a situação.

Na última quinta-feira (21), Gerson foi outro jogador do Flamengo a sentir um incômodo muscular, durante o jogo entre Brasil e Colômbia. Não foi constatada nenhuma lesão grave no volante, que foi substituído por Joelinton. No ano passado, Pedro lesionou o ligamento em treino da Seleção.

Segundo o "sportv", antes da bola rolar, ainda no aquecimento, Arrascaeta pediu uma massagem e spary na coxa. O jogador foi ao banco de reservas para receber atendimento. O meia não recebeu nenhum tipo de tratamento no decorrer do primeiro tempo no banco de reservas, nem fez o famoso "gelo".

Veja as reações dos torcedores do Flamengo nas redes sociais: