Ex-Flamengo e Atlético-MG, Sampaoli pode retornar à Europa

Jorge Sampaoli, ex-treinador do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 17:22 • Rio de Janeiro

Jorge Sampaoli, treinador argentino com passagens por Flamengo, Atlético-MG e Santos, pode retornar ao futebol da Europa. Segundo o jornal francês "L'Équipe", o comandante é um dos nomes analisados pela diretoria do Rennes, 13º colocado na Ligue 1, para substituir Julien Stéphan, demitido recentemente.

➡️ O que explica as crises de Real Madrid e Manchester City na temporada?

➡️ Defesa do Aston Villa dá ‘pane’ e faz pênalti bizarro na Champions; veja

Sampaoli pode retornar à Europa

Jorge Sampaoli está desempregado desde a demissão do Flamengo, em setembro de 2023. De acordo com o portal, o argentino está em uma lista junto de Patrick Vieira, Habib Beye e Wilfried Nancy como possíveis nomes para assumir o comando técnico do clube. A experiência no futebol do país estaria pesando como um argumento favorável pela contratação, entretanto, não há definição alguma neste sentido.

Caso as negociações avancem, este seria o retorno do técnico ao futebol francês: ele treinou o Olympique de Marseille entre as temporadas 2020-21 e 2021-22, antes de rumar ao Sevilla, onde foi campeão da Liga Europa 2022-23.

O Rennes, que vive crise após a demissão de Stéphan, busca se recuperar na temporada e retornar à briga por uma vaga nas competições europeias. No futebol brasileiro, o único título de Sampaoli foi no comando do Atlético-MG, o Campeonato Mineiro de 2020.

Sampaoli foi demitido pelo Flamengo em 2023 (Foto: Divulgação/Flamengo)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional