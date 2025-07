Das críticas à Seleção: a passagem de Wesley pelo Flamengo chega ao fim com grande enredo

A vitória do Flamengo contra o RB Bragantino por 2 a 1 pode ter marcado a última partida de Wesley com a camisa rubro-negra. O Garoto do Ninho, de malas prontas para a Roma, da Itália, garantiu a vitória rubro-negra em Bragança Paulista, fechando com chave de ouro a sua passagem pelo time carioca. Passagem essa, aliás, que teve altos e baixos, e contou com um momento ápice para um jovem jogador: a convocação para a Seleção.

continua após a publicidade

➡️ Reforço na área: veja como foi o primeiro dia de Saúl no Flamengo

Wesley chegou ao Flamengo em 2021 e no mesmo ano recebeu chance no time principal. A sua estreia foi em dezembro daquela temporada, em uma derrota para o Atlético-GO. Mas, foi apenas no início do ano seguinte que ele foi promovido ao profissional, ainda sem muito espaço.

2023: ano da ascensão, mas também de críticas

A temporada de 2023 de Wesley com a camisa do Flamengo foi marcante em sua carreira, mas também conturbada. O lateral teve sequência no time titular durante o Campeonato Carioca, e começou a conviver com críticas. Em certo momento, chegou a publicar uma mensagem enigmática em suas redes sociais.

continua após a publicidade

- Fiquem longe da TV e das redes sociais. Você ganha um jogo, todo mundo é o melhor jogador do mundo. Você perde um jogo, eles estão jogando sujeira em você. É literalmente simples assim - dizia o discurso do Lebron James, jogador de basquete, publicado por Wesley.

No total, ele disputou 54 jogos com a camisa do Flamengo (46 como titular) naquele ano, conquistando o seu espaço no elenco.

2024: começo com mais críticas, mas também com a volta por cima

O início de 2024 foi turbulento para o Flamengo, após o técnico Tite não conseguir fazer a sua equipe atingir o desempenho esperado pelos torcedores. Diante desse cenário, alguns jogadores conviveram com críticas, como Wesley. Durante um protesto no Ninho do Urubu em maio, o lateral foi alvo de xingamentos e vaias dos rubro-negros.

continua após a publicidade

Com a mudança no comando técnico (saída de Tite e chegada de Filipe Luís), o Flamengo teve uma mudança de postura, e conquistou o título da Copa do Brasil ao término da temporada. Assim como a equipe no geral, Wesley também deu a volta por cima, e fez grandes atuações com a camisa rubro-negra.

Filipe Luís potencializou o lateral-direito do Flamengo, que teve uma notória melhora em seu desempenho. De um jogador que tinha como a única grande característica o ímpeto ofensivo, Wesley se tornou um lateral que também demonstrava o seu valor na defesa, chamando a atenção de clubes de fora do país.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

2025: grande fase levou Wesley para a Seleção Brasileira

A temporada de 2025 começou com o título da Supercopa do Brasil para o Flamengo, e o time rubro-negro teve Wesley como um de seus destaques contra o Botafogo. Após a conquista do troféu em Belém, o técnico Filipe Luís enalteceu o lateral e fez uma previsão, que está prestes a se confirmar.

- É o tipo de jogador que em junho vai escolher onde ele quiser, onde ele vai querer jogar. Porque não tem teto, esse moleque é diferente. O Dorival (Júnior) estava aí, né? Mais um que vai sair (convocado) na data Fifa (risos) - disse o treinador.

Wesley com o carinho da torcida do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

As grandes atuações de Wesley fizeram com que o jovem fosse convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Dorival Júnior. O rubro-negro fez boas atuações, recebendo, inclusive, elogios de Romário (em entrevista ao Lance!). Posteriormente, o atleta voltou a aparecer na lista de convocação, desta vez pelo italiano Carlo Ancelotti.

Partida contra o RB Bragantino nesta quarta

O provável "adeus" de Wesley com a camisa do Flamengo não contou com uma grande exibição do atleta, mas sim com ótimo oportunismo. Ele precisou de apenas uma bola para balançar a rede e definir a vitória, após receber assistência de Wallace Yan, também Garoto do Ninho. Um gol, aliás, que terminou com um tabu da equipe carioca diante do Massa Bruta fora de casa.

Uma palavra que pode resumir a passagem de Wesley no Flamengo é resiliência. Afinal, o jovem lateral soube lidar com os momentos adversos, sem entrar em conflito com as críticas, que por diversas vezes foram justas. Reconheceu o que tinha que melhorar e, diante de um professor na beira do campo para lá de especialista no assunto, soube aproveitar os ensinamentos e deu a volta por cima.

Números de Wesley com a camisa do Flamengo

⚔️Jogos disputados: 139

✅ Vitórias: 76 (55%)

🤝 Empates: 32 (23%)

❌ Derrotas: 31 (22%)

⚽ Gols marcados: 3

🏆 Títulos conquistados pelo Flamengo

Copa Libertadores da América: 2022

Copa do Brasil: 2022 e 2024

Campeonato Carioca: 2024 e 2025

Supercopa do Brasil: 2025

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real