Júnior pede jovem como titular do Flamengo: ‘Filipe Luís vai ter que achar’

O Flamengo venceu o RB Bragantino por 2 a 1, na última quarta-feira (23), fora de casa, pela 16ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Wallace Yan foi mais uma vez um destaque do Rubro-Negro, ao sair do banco de reservas e ser bastante participativo na partida. A atuação chamou atenção do ex-jogador Júnior, o Maestro.

Durante a transmissão do confronto contra a equipe paulista, pela emissora Globo, o ídolo do Flamengo rasgou elogios ao jovem atacante. Na visão dele, o técnico Filipe Luís precisa arrumar um espaço para o jogador no time titular.

- Luis, o Filipe vai ter que achar um lugar para o Wallace Yan. Ele muda completamente o ritmo do jogo, ele dá uma velocidade ao jogo impressionante - disse Júnior ao conversar com o narrador Luis Roberto na transmissão.

Wallace Yan na vitória do Flamengo

O jovem, de apenas 20 anos, foi mais uma vez um destaque do Rubro-Negro. Desta vez, o Garoto do Ninho saiu do banco de reservar para dar a assisitência do gol da vitória do confronto contra o RB Bragantino.

A jogada aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo, quando Matías Viña arrancou pela ponta esquerda e atravessou o campo, até achar Wallace Yan. Já na direita, o atacante chamou a marcação e soltou um passe perfeito para Wesley, que arrancava pela ponta, finalizar de primeira. O arremate foi indefensável para o goleiro adversário.

Com a vitória, o Flamengo somou 33 pontos no Campeonato Brasileiro, na segunda colocação, e encostou no líder Cruzeiro, com 34. O Rubro-Negro volta à campo neste domingo (27), para enfrentar o Atlético-MG. O confronto entre as equipes está marcado para às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.