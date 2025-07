Por onde anda Lê, ex-atacante do Flamengo?

Hoje, vive longe da mídia, lembrado com carinho pela torcida do Flamengo pela sua contribuição histórica.

Lê, meia-atacante do Flamengo, se destacou ao marcar o gol do título da Copa Mercosul em 1999.

Caso você tenha acompanhado o Flamengo no fim dos anos 1990, certamente lembra de Lê, o jovem meia-atacante que saiu do banco para marcar o gol do título da Copa Mercosul de 1999. Com apenas 20 anos, ele viveu ali o auge de sua carreira no futebol brasileiro e parecia pronto para deslanchar como uma joia revelada na Gávea. No entanto, o destino foi menos generoso do que a torcida esperava. Sabia por onde anda Lê, Leandro Coelho Cardoso, hoje conhecido como Lê Cardoso.

Sonho de infância

Nascido no Rio de Janeiro, Leandro Coelho Cardoso surgiu como destaque da geração de 1979 no Flamengo, ao lado de nomes como Juan, Júlio César e Reinaldo. Estreou como profissional em 1997 e mostrou personalidade desde cedo. Em 1999, entrou nos minutos finais da decisão contra o Palmeiras, no Palestra Itália, e marcou o gol salvador do empate em 3 a 3 que garantiu o título internacional ao rubro-negro.

Apesar do brilho naquele momento decisivo, Lê perdeu espaço no elenco após a chegada de reforços trazidos pela parceria do clube com a ISL. Craques como Petkovic, Alex e Denílson passaram a disputar posição com ele, que acabou sendo emprestado ao Internacional em 2001. Na volta, nunca mais teve a mesma sequência.

Rodou por clubes de menor expressão no Brasil e no exterior, incluindo passagens por Portugal e Angola. Encerrou a carreira após uma grave lesão muscular durante sua segunda passagem pelo Luverdense, já sem o mesmo brilho de outrora.

Por onde anda Lê, ex-jogador do Flamengo?

Desde que deixou os gramados, Lê mantém a discrição no Instagram, mas seus posts deixam claro que sempre está ligado ao Flamengo, participando do time de Fut 7 Máster do clube. Desde março de 2025, é secretário parlamentar do deputado federal Bandeira de Mello (PSB-RJ), ex-presidente do Flamengo.

Em entrevistas antigas, revelou o impacto emocional que o afastamento precoce do futebol causou em sua vida. A lesão sofrida na coxa, no fim dos anos 2000, acabou com suas chances de seguir em campo, e desde então o ex-jogador optou por se afastar completamente dos holofotes.

Ainda assim, é lembrado com carinho pela torcida do Flamengo em todos os posts nas redes sociais, especialmente por ter sido o herói improvável da final da Copa Mercosul de 1999. Aquele gol decisivo, marcado aos 38 do segundo tempo, segue imortalizado na memória dos rubro-negros como símbolo de uma das grandes conquistas internacionais do clube.

Clubes em que Lê atuou

Flamengo (1997–2000 e 2002–2003) Internacional (2001, por empréstimo) Belenenses – Portugal (2003 e 2005) Nacional – Portugal (2004) Volta Redonda (2005) Portuguesa-RJ (2006) Luverdense (2006 e 2009–2010) Petro Luanda – Angola (2007) Anápolis (2008) Corinthians-AL (2008) Teresópolis (2008)

A trajetória de Lê foi marcada por altos e baixos. Embora tenha surgido como promessa, brilhado em um momento histórico e passado por experiências internacionais, seu fim de carreira foi silencioso e fora dos refletores. Ainda assim, seu nome segue guardado com emoção na história recente do Flamengo.