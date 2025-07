Filipe Luís garante que jogadores do Flamengo estão ‘blindados’ contra crises externas

A vitória do Flamengo diante do RB Bragantino por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (23), pelo Brasileirão, aconteceu durante mais um dia de crise no clube carioca. Afinal, José Luiz Runco foi demitido do cargo de chefe do departamento médico após áudio criticando De La Cruz vazar. Segundo o técnico Filipe Luís, esse cenário conturbado não influencia no cotidiano dos jogadores, blindados contra esses temas.

- Como eu fazia parte desse grupo, eu sei da força que eles têm quando se unem. Essas coisas externas machucam, mas, no fim das contas, é um grupo fechado, de amigos, irmãos. Um grupo que se cobra olhando no olho. É blindado a esse tipo de coisa. É ruim, mas eles se blindam, conversam entre eles e é o que está no alcance porque o futebol é dos jogadores. Pode estar explodindo tudo, mas eles que entram em campo e é a imagem deles que está exposta. E eles estão sempre prontos para dar o melhor pelo Flamengo - disse Filipe Luís.

Jogadores do Flamengo na partida contra o RB Bragantino (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Entenda o cenário

O sentimento foi de descontentamento profundo com as declarações de Runco em um grupo do aplicativo WhatsApp. A mensagem, vazada pelo site "GE", mostra o médico falando que o uruguaio sofre de uma lesão "irreparável" e sem condições de atuar em alto nível.

- Prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente - disse Runco.

Um dos líderes do elenco, Arrascaeta saiu em defesa do companheiro em publicação nas redes sociais: "Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim", escreveu o jogador.

Outros fatores externos conturbaram o cotidiano do Flamengo

Essa não foi a primeira vez que os jogadores do Rubro-Negro se viram diante de um problema externo. Anteriormente, uma mensagem vazada de um membro da diretoria sobre Pedro deixou o jogador na bronca. O ato influenciou no desempenho do jogador nos treinos, segundo o atleta, resultando em punições do técnico Filipe Luís, que o tirou de dois jogos do Flamengo.

