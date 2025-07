O Flamengo venceu o RB Bragantino por 2 a 1 nesta quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Brasileirão, com gols de Léo Pereira e Wesley. Após o triunfo em Bragança Paulista, o zagueiro enalteceu o companheiro, que está de saída do time carioca para a Roma, da Itália. Além disso, Léo revelou que o colega afirmou, antes do jogo, que balançaria a rede.

continua após a publicidade

➡️ Reforço na área: veja como foi o primeiro dia de Saúl no Flamengo

- É muito difícil lateral e zagueiro fazer gol. É um cara que é especial, um jogador realmente de outro nível, que nos ajuda sempre. Hoje nos ajudou muito na parte defensiva e ofensiva. Fico feliz pelo gol dele. Me disse antes do jogo que ele ia fazer um gol - disse Léo Pereira.

Wesley comemora gol do Flamengo (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Outra profecia no elenco do Flamengo

Além de Wesley, Juninho também acertou na previsão. Segundo Léo Pereira, o atacante afirmou que o defensor marcaria contra o RB Bragantino.

- O Juninho também falou que eu ia fazer um gol. E toda vez que o Juninho fala que vou fazer um gol, por incrível que pareça, eu faço. Ele não fala todo jogo. É difícil eu fazer gol também. Mas valeu o esforço da equipe. Parabenizar o trabalho de todos que começaram e que entraram no decorrer da partida, que foram importantes, mudaram o jogo, e nos trouxeram essa vitória - revelou.

continua após a publicidade

Como foi a vitória do Flamengo

O primeiro tempo em Bragança Paulista começou equilibrado e com as duas equipes se estudando bastante. A primeira chance de perigo foi do time da casa, aos 3 minutos, quando Henry Mosquera cruzou rasteiro e Lucas Barbosa finalizou na rede pelo lado de fora. A resposta do Flamengo veio aos 13', em um foguete de Bruno Henrique da entrada da área, que obrigou o goleiro Cleiton a espalmar para o lado. A má notícia para o Bragantino veio aos 25, quando o próprio Mosquera sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído por Vinicinho.

Na reta final da primeira etapa, o jogo ficou mais truncado e as melhores chances surgiram em bolas paradas. O Rubro-Negro, que terminou com 64% de posse de bola, teve uma falta perigosa aos 30 minutos com Arrascaeta, mas Luiz Araújo acertou a barreira na cobrança. A grande oportunidade foi do Massa Bruta: aos 40', após um erro de Léo Pereira na saída de bola, Jhon Jhon cobrou com veneno no canto de Rossi, que voou para fazer uma grande defesa. Apesar das chances, o primeiro tempo terminou morno e com o placar em 0 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Segundo tempo

Assim que a bola rolou na volta do intervalo, o RB Bragantino, em jogada ensaiada, abriu o placar. Lucas Barbosa infiltrou a zaga rubro-negra e, com grande assistência de Jhon Jhon, finalizou na saída do goleiro Rossi. Atrás no marcador, o Flamengo se lançou ao ataque. Aos 20 minutos, Arrascaeta, em cobrança de falta, cruzou para a área. Léo Pereira foi lá em cima e testou para o fundo da rede.

O gol da virada saiu aos 39 minutos. Wesley, que está de saída do Flamengo, bateu cruzado, após passe de Wallace Yan, sem chances para o goleiro. O tento contou com uma grande jogada de Viña, que vem retornando aos poucos ao time de Filipe Luís.

Na comemoração, Wesley comemorou tirando a camisa e mostrou para a torcida do Flamengo. Em seguida, foi comemorar com Filipe Luís.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real