O Flamengo venceu o Botafogo-PB com um gol marcado pelo jovem Joshua, nos minutos finais. Porém, o destaque da partida ficou por conta da torcida rubro-negra, que lotou o Estádio Castelão, em São Luís-MA. Após o confronto, o zagueiro Danilo fez um post nas redes sociais exaltando o clima vivido na cidade nordestina nos últimos dias. Vale relembrar que o clube foi recebido com grande festa pelos torcedores locais.

- Chegada 2 da manhã, aeroporto parecendo carnaval, campo com a grama altíssima e pesado ao extremo, torcida do Mengão fazendo a festa, gol chorado, suco de Brasil! Viva o futebol! - relatou Danilo.

Com passagens marcantes por Real Madrid, Manchester City e Juventus, Danilo está no Flamengo desde janeiro deste ano. Pelo Rubro-Negro carioca, o defensor tem sete partidas disputadas, um gol e uma assistência. O zagueiro também já disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022 pela Seleção Brasileira.

Como foi o jogo

O primeiro tempo contou com um amplo domínio do Flamengo, diante de um Botafogo-PB que se fechou no campo de defesa. Apesar de criar boas oportunidades de ataque, o Rubro-Negro não teve efetividade. Os pontas principalmente, que não tiveram êxito nas finalizações. Michael, por exemplo, teve duas grandes oportunidades. Uma delas, aos 35 minutos, após grande jogada individual de Bruno Henrique. O atacante, sem goleiro, chutou para fora.

O cenário da partida seguiu o mesmo para o segundo tempo, com o Flamengo criando oportunidades, mas deixando a desejar na frente do goleiro. Diante da dificuldade para balançar a rede, o técnico Filipe Luís colocou Gerson, Juninho, Matheus Gonçalves, Cebolinha e Joshua na partida. Com os medalhões em campo, foi Joshua, Garoto do Ninho, que marcou o gol da vitória aos 39 minutos.

Próximo desafio do Flamengo

A próxima partida da equipe comandada por Filipe Luís será contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela sétima rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília) no domingo (4).