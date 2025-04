Danilo, do Flamengo, quer implementar programa de saúde mental em bases do Brasil

O zagueiro Danilo, do Flamengo, é voz ativa na busca por melhor saúde mental para os atletas, sobretudo jogadores de futebol. Em entrevista coletiva no evento "Web Summit" nesta segunda-feira (28), o camisa 13 rubro-negro revelou a vontade de implementar o programa "Crescer" nas categorias de base do futebol brasileiro.

— Futebol é um ambiente que eu conheço bastante bem e sei o quanto ele é escasso naquilo que quer dizer suporte emocional, naquilo que quer dizer valorizar primeiramente a história do ser humano e depois, sim, pensar na performance enquanto atleta. Nós temos já em desenvolvimento um projeto socioemocional que se chama "Crescer", que a princípio ele é focado para atender outros projetos sociais. Está sendo testado no meu projeto social, que tem uma base em Bicas, Minas Gerais, que é de onde eu sou, e também em Belo Horizonte, atende mais de 420 crianças. É um projeto que a gente busca dar ensino socioemocional para crianças de seis até 17 anos — contou Danilo.

— O nosso objetivo, a partir do momento que esse projeto for testado, é também estar, de certa forma, buscando a conexão com as equipes e implementar isso nas categorias de base das equipes de futebol que queiram também fazer parte dessa, digamos, revolução socioemocional que a gente vem vivendo, porque é impossível não falar disso hoje em dia. Principalmente no futebol, um ambiente onde a pressão é sempre máxima por resultado, e o suporte ao ser humano normalmente é muito pequeno. A gente vem com esse objetivo de poder implementar o "Crescer" nas categorias de base dos clubes também — completou o jogador do Flamengo.

O programa vem sendo implementado no projeto "Voz Futura", uma parceria entre Danilo e o jornalista Pedro Pirim. Trata-se de um canal de conteúdo que trata de temas ligados a saúde mental e educação socioemocional.

