Gabigol projeta reencontro com o Flamengo e diz: ‘Espero que Cruzeiro vença’

O Flamengo terá reencontro marcante no próximo domingo (4), contra o Cruzeiro, pela sétima rodada do Brasileirão. O jogo no Mineirão deve ser o primeiro de Gabigol contra o Rubro-Negro desde que deixou o clube, ao fim da temporada passada.

Titular da Raposa na vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO na última quinta-feira (1º), o atacante foi questionado sobre o duelo com ex-clube. O ídolo não escondeu o carinho pelo Fla, mas deixou claro que quer a vitória.

— Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho e do meu amor pelo Flamengo, isso eu não vou esconder. É um time que está no meu coração. Espero que seja um encontro legal. E que o Cruzeiro vença — afirmou Gabriel na saída do campo, em entrevista ao “Sportv”.

Números de Gabigol pelo Flamengo

Gabigol jogou pelo Flamengo de 2019 a 2024, com 306 jogos oficiais disputados e 161 gols feitos, sendo o maior artilheiro do clube século. Entre estes, 16 foram marcados em finais. Ao todo, ele conquistou 13 títulos com o Manto Sagrado, estando atrás apenas de Bruno Henrique e Arrascaeta na história rubro-negra.

