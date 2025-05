CBF supera Flamengo e fatura mais que todos os clubes do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou nesta semana seu balanço financeiro referente ao ano de 2024 e alcançou um marco histórico: com receita total de R$ 1,5 bilhão, a entidade ultrapassou todos os clubes do país em faturamento, incluindo o Flamengo, que liderava o ranking no ano anterior.

Em 2023, a CBF havia arrecadado R$ 1,17 bilhão — abaixo dos R$ 1,37 bilhão do Flamengo. Mas, com um salto de 17,6% nas receitas e a força de novos acordos comerciais, a entidade fechou o ano no topo das finanças do futebol brasileiro.

📈 Nike impulsiona caixa da entidade

Um dos grandes responsáveis por esse crescimento foi a renovação de contrato com a Nike, em novembro de 2024. O novo vínculo, válido até 2038, garantiu uma antecipação de R$ 1,3 bilhão em caixa, elevando a liquidez da CBF para R$ 2,4 bilhões — alta de 134% em relação ao ano anterior.

O aumento nas receitas foi puxado por:

📺 Transmissão: +35%

📢 Patrocínios: +46%

🎟️ Bilheteria e registros: +23%

Com isso, a entidade registrou um superávit de R$ 107 milhões em 2024 e projeta R$ 2,25 bilhões em receitas para 2025, dos quais R$ 1,6 bilhão serão investidos diretamente no futebol.

🏟️ Clubes atrás da CBF

Confira os maiores faturamentos entre os clubes em 2024:

Flamengo: R$ 1,334 bilhão

Palmeiras: R$ 1,274 bilhão

Corinthians: R$ 1,115 bilhão

São Paulo: R$ 731,9 milhões

Fluminense: R$ 684 milhões

O Botafogo, que ainda não divulgou seu balanço, deve fechar com receitas próximas a R$ 700 milhões, após uma temporada com títulos do Brasileirão e da Libertadores.

