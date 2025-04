Danilo comemora adaptação e quer engrenar no Flamengo

O Flamengo abriu o CT Ninho do Urubu nesta sexta-feira (25) para a atividade de preparação de olho no duelo com o Corinthians, no domingo (27), no Maracanã, às 16h (de Brasília). Após a atividade, o zagueiro Danilo, que retornou de lesão no empate sem gols com a LDU, pela Libertadores, concedeu entrevista coletiva e destacou seus três meses de clube, em como está adaptado e contente com o clima.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Foram três meses intensos. Três meses onde eu vivi muita coisa que eu esperava, muita coisa que eu não esperava, mas tem sido uma experiência maravilhosa. Se eu quisesse viver sem pressão, com pouca pressão, eu não teria escolhido o Flamengo, certamente. O Flamengo tem que ser assim, com pressão, estar pressionado por resultado. Tive um momento de lesão onde eu pude passar muito tempo no clube também, aprender muitas dinâmicas internas, coisas simples como o nome de todos os funcionários, como os horários, coisas que me ajudaram muito nessa integração aqui dentro do clube - disse Danilo.

O foco é engrenar uma sequência mesmo com o calendário sufocando os atletas até a chegada do Mundial de Clubes, em junho. Depois de dois meses, Danilo teve atuação de destaque mesmo com a altitude de Quito e revelou incômodo com sua ausência nos compromissos por cerda de dois meses.

continua após a publicidade

- Eu estou confiante, porque não aguentava mais ficar na maca, na academia. Como eu sempre falo, toda crise é uma oportunidade, né? Eu acredito que foi um momento de crise para mim, individualmente, ficar fora durante esses dois meses. Então, pude aproveitar para me reequilibrar muscularmente, para trabalhar coisas que com a correria do dia a dia de tantos jogos e viagens, a gente às vezes não consegue, trabalhar com equilíbrio, potência, reatividade… São coisas muito importantes - explica.

O empate com a LDU, junto à vitória do Central Córdoba sobre o Deportivo Táchira, deixaram o Flamengo em situação de atenção na Libertadores. Com quatro pontos, a equipe ocupa apenas a terceira colocação. A classificação é uma realidade para Danilo, que optou por pensar na liderança.

continua após a publicidade

- Sem tom de soberba ou de que a situação é tranquila. Uma situação onde a gente tem que trabalhar muito. A gente tem que se dedicar muito, temos totais condições de conseguirmos a classificação, se possível em primeiro. Acredito que a gente tem que colocar como objetivo isso. Alcançar o nível mais alto em cada momento que a gente estiver disputando na temporada. O objetivo é passar o grupo em primeiro, porque isso depois dá moral, dá confiança, e também normalmente nos cruzamentos se faz ter confrontos mais acessíveis. Mas eu acredito que é uma situação onde a gente tem total condição de reverter. Pode ter certeza que eu, particularmente, mandando essa mensagem em nome do nosso grupo, digo que não tem ninguém satisfeito com essa posição - finaliza.