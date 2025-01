Realização de um sonho de família. Desta forma, o pai de Danilo, reforço do Flamengo, definiu a ida do filho ao novo clube. A mensagem gravada por José Luiz, torcedor rubro-negro, assim que houve o anúncio levou o zagueiro às lágrimas, e a reação foi gravada pelo "The Players' Tribune" e compartilhada nas redes sociais.

Após ouvir o áudio gravado pelo pai, Danilo, bastante emocionado, relembrou a infância, todo sacrifício feito ao longo da carreira e também a importância de vestir a camisa do Flamengo.

- Vocês pegaram pesado. Não era dia de chorar. Pegaram pesado, porque lembra muito a minha infância, lembra muito quando eu queria jogar. Todo sacrifício que eu fiz de coração aberto para chegar até aqui. Por mais que eu tenha realizado um milhão de sonhos, cumprido um milhão de objetivos, jogado nos maiores clubes do futebol europeu, a seleção brasileira é um grande orgulho para mim, mas faltava esse último passo importante, que era vestir a camisa do Flamengo. Eu pensei: ou eu vou agora ou é nunca. Não podia voltar para casa depois sem cumprir esse objetivo.

Danilo se emociona com áudio de seu pai sobre defender o Flamengo (Foto: Reprodução)

Com apresentação marcada para esta quarta-feira, Danilo também se declarou ao clube e mandou um recado aos torcedores que comemoraram a sua chegada. O zagueiro assinou vínculo até dezembro de 2026 para ser o segundo reforço na temporada do Flamengo.

- Vamos juntos agora, muita coisa bonita, muito trabalho pela frente. Flamengo é vitória, Flamengo é raça, Flamengo é dedicação. Vou tentar ser um representante de todo torcedor rubro-negro em campo, com minha entrega, com minha luta e com vitória. Isso que o Flamengo tem que ser.

Revelado pelo América-MG, Danilo acumula passagens por Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus. O time italiano, inclusive, foi o último time da Europa antes de o zagueiro retornar ao Brasil. Pela Seleção Brasileira, o defensor acumula 65 partidas e um gol.

Veja na íntegra a mensagem enviada pelo pai de Danilo

"Olá, Danilo. Seu pai aqui falando. Tudo bem, cara? Deus te abençoe. Eu estou aqui para te falar só que estou muito feliz com essa sua ida para o Flamengo, cara. Você vai realizar o seu sonho e o meu sonho ao vestir essa camisa. Lembra de quando você era garoto, que a gente brincava lá onde você chamava de campinho, no terreirão? Só que quando tinha jogo do Flamengo a pelada acabava cedo. Tinha que ir embora ver o jogo, era um compromisso mesmo.

E sem contar que na hora do jogo parecia que não tinha ninguém em casa. Não podia falar nada, era proibido conversar. A tensão era grande, hein cara? Parabéns, você conseguir isso é um êxito, jogar nesse time. É o time do coração, né? Tanto para mim quanto para você, com certeza. Você sempre torceu demais, nunca esqueceu que todos lá em casa somos flamenguistas, sempre fomos. Meu pai, meus irmãos, suas primas, seus primos. Todos flamenguistas. E sem pensar que também eu acho que é difícil um garoto que não pensa em um dia, se for um jogador, jogar no Flamengo. Isso é uma honra, cara. Parabéns! Quero estar aí também, comemorando sua apresentação".

Apresentação de Danilo

O zagueiro será apresentado nesta quinta-feira, às 20h15 (de Brasília), na sala de imprensa do Maracanã. Será a primeira vez que Danilo falará como jogador do Flamengo horas antes de o time entrar em campo contra o Sampaio Corrêa-RJ, pelo Campeonato Carioca. O Lance! estará presente e você pode acompanhar as atualizações em tempo real.