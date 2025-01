Michael, do Flamengo, tem início animador em 2025; veja números do atacante

Michael foi um dos destaques do Flamengo na vitória diante do Volta Redonda, no sábado (25), em Brasília, pelo Campeonato Carioca. Foi dele, aliás, o primeiro gol da equipe rubro-negra, ainda no primeiro tempo, no confronto que marcou a estreia do time principal em jogos oficiais neste ano. Assim, o atacante começa a temporada em alta, como terminou 2024.

No Estádio Mané Garrincha, Michael jogou até os 39 minutos do segundo tempo. Em campo, teve 60 ações com a bola, além de três finalizações, seis cruzamentos e quatro passes decisivos. Além disso, teve 72% de assertividade em passes (26/36).

O Robôzinho da Gávea, como é chamado, carinhosamente, pelos torcedores, também mandou bem nos dribles certos, acertando três de quatro.

Michael comemorando gol na vitória contra o Volta Redonda (Foto: Divulgação/Flamengo)

Números de Michael desde o seu retorno ao Flamengo

Torcedores rubro-negros chamam a atenção para a evolução tática de Michael nesta segunda passagem pelo clube carioca. Ele retornou em agosto de 2024. Veja os números!

⚔️9 jogos

⚽5 gols (!)

🅰️1 assistência

⏰124 mins p/ participar de gol (!)

👟19 finalizações (11 no gol!)

✅3.8 finalizações p/ marcar gol (!)

🔑17 passes decisivos (!)

🧠2 grandes chances criadas

🧲65 ações na área rival (!)

