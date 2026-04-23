Royal abre o jogo sobre disputa com Varela por posição e prioridade do Flamengo na Copa do Brasil

O técnico Leonardo Jardim optou por escalar o Flamengo contra o Vitória com uma equipe modificada, poupando alguns titulares, como Varela e Arrascaeta, e dando oportunidades a outros atletas. Quem aproveitou essa chance foi Emerson Royal, que, desde que chegou ao clube, vem lidando com críticas da torcida. Após a boa atuação no triunfo desta quarta (22), o lateral-direito comentou a disputa pela titularidade na posição.

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- Venho trabalhando, venho me dedicando o máximo possível todos os dias quando entro em campo. Nos treinamentos ou nos jogos, procuro fazer o meu melhor. E quando a oportunidade chega, procuro aproveitar da melhor maneira possível. O professor vem usando eu, vem usando o Varela, a gente tem algumas características diferentes, então quem ele opta pra colocar no jogo, a gente tá dando conta do recado. E como eu falo, é exaltar a força do grupo, quem entra está dando conta do recado, e isso é o mais importante - disse Royal, do Flamengo.

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Emerson Royal descarta diferenciação de prioridades do Flamengo na temporada

Desde o início da gestão Bap em 2025, ano em que o Flamengo conquistou a Libertadores e o Brasileirão, o time carioca priorizou essas competições, deixando a Copa do Brasil como terceira na lista. No entanto, para Royal, o elenco rubro-negro não faz distinção entre os torneios. Além disso, o lateral falou sobre a vantagem para o jogo da volta, em Salvador.

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- A gente demonstrou isso dentro de campo, que não tem prioridade. Toda a vez que o time entra dentro de campo e veste a camisa do Flamengo, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. Vemos também que se fala por fora, que tem uma prioridade ou outra, mas dentro do elenco a gente não tem essa prioridade não. Todos os campeonatos que a gente entrar vai ser para vencer - comentou.

Emerson Royal durante Flamengo x Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

- Sim, jogar em casa o primeiro jogo… a gente fala sempre, né, que jogar o segundo jogo em casa é melhor, decidir em casa, com o apoio da nossa torcida. Mas o primeiro jogo a gente conseguiu essa vantagem. Sabemos que no campo deles eles são muito fortes, dificultam bastante, mas esse 2 a 1 pra gente é uma vantagem muito boa. A gente vai aproveitar isso daí. Agora é focar no próximo jogo contra o Corinthians - completou.

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