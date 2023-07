Foram praticamente 24 horas de agitação nos bastidores do Flamengo. Desde o soco de Pablo Fernández na boca de Pedro até o posicionamento oficial do clube, uma série de acontecimentos aqueceu o noticiário rubro-negro após a vitória sobre o Atlético-MG.



No fim das contas, o preparador físico foi demitido e não faz mais parte da comissão técnica do Flamengo. Sampaoli, por sua vez, aceitou a decisão da diretoria e segue como treinador do clube.



+ Flamengo demite preparador físico Pablo Fernández, que agrediu Pedro