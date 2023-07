Não havia câmeras no local, mas, aos poucos, é possível saber o que aconteceu no vestiário do Flamengo após a vitória sobre o Atlético, na Arena Independência. O soco do preparador Pablo Fernández na boca de Pedro é a cena principal, mas não a única do episódio.



De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela polícia de Minas Gerais, Pedro mexia em seu celular quando foi interrompido por Pablo Fernández. O atacante ainda levou três tapas antes do soco no rosto.



