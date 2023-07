Jorge Sampaoli continuará no comando técnico do Flamengo. Em reunião na noite deste domingo (30), o técnico confirmou sua permanência no Rubro-Negro após a demissão do preparador físico Pablo Fernández, que agrediu o atacante Pedro depois da vitória contra o Atlético-MG, em Minas Gerais, no sábado (29). Dessa forma, o argentino comanda a atividade no Ninho do Urubu normalmente nesta segunda (31). As informações são da "Espn".