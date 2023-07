> ROMÁRIO NA FESTA DA UVA

Em 1999, após a derrota do Flamengo para o Juventude por 3 a 1 em Caxias do Sul, Romário decidiu fugir da concentração para se divertir na Festa da Uva, com direito a foto ao lado da rainha do evento. Àquela altura do campeonato, o Flamengo já não tinha mais chance de se classificar para o mata-mata do Brasileirão. O então presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, não gostou da atitude do 'Baixinho' e optou pela rescisão de contrato com o atacante.