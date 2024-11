Cristiane, atacante do Flamengo. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)







Escrito por Lucas Bayer e Isabelle Favieri • Publicada em 15/11/2024 - 17:59 • Rio de Janeiro

O Flamengo tem a chance de conquistar mais uma taça nesta temporada. O jogo de ida da final do Campeonato Carioca feminino acontece neste sábado (16), às 11h (de Brasília), contra o Fluminense, em Laranjeiras. A decisão pode consagrar uma das principais jogadores da modalidade com seu primeiro título pelo Rubro-Negro: Cristiane. Em exclusiva ao Lance!, a jogadora falou sobre as expectativas para a final e sobre seu envolvimento com o clube.

A atacante de 39 anos chegou ao Flamengo no início de 2024 e já se tornou a artilheira do time neste ano. Em 31 jogos com o manto rubro-negro, são 18 gols e três assistências. Em novembro, o clube anunciou sua renovação de contrato até dezembro de 2026. Antes da final do regional, Cristiane revelou planos a longo prazo na equipe carioca.

– A expectativa é a melhor possível. O Carioca é um campeonato muito importante e o nosso foco é vencer. Trabalhamos bastante e estamos preparadas para dois jogos difíceis contra o Fluminense. Pensando também a longo prazo, o título é mais uma etapa dentro do projeto do clube.

Nascida em Osasco e passando grande parte da carreira em clubes de São Paulo, a 'Mamãe Cris' contou como está sendo a experiência no Rio de Janeiro e o dia a dia no Flamengo.

– Que o Flamengo é gigante todo mundo sabe, mas estar perto disso é incrível. A paixão do torcedor pelo clube é algo muito inspirador. A gente sabe que há uma dedicação, uma vontade de vencer e um apoio incondicional. Falando de Rio, minha família está adaptada. Nós gostamos muito de praia e de aproveitar ao máximo tudo de melhor da cidade.

Pretende trabalhar como comentarista após se aposentar como jogadora?

– Meu compromisso hoje é com o Flamengo e meu foco todo está aqui. Tenho mais dois anos e quero conquistar muitos títulos pelo clube. Essa experiência como comentarista já vem de um tempo. Eu participei da Copa do Mundo, Mundial Sub-20 e é algo que gosto extracampo, mas agora to mais preocupada em viver tudo que tenho pra viver ao lado da Nação.

Sobre o título da Copa do Brasil masculino

– Estou sempre acompanhando os jogos do Flamengo, independentemente da modalidade. Torci muito e comemorei ainda mais o pentacampeonato da Copa do Brasil. Foi um título merecido, com um time bem treinado e, é claro, uma conquista importantíssima pro nosso clube.

Segundo a centroavante, o investimento do Flamengo no futebol feminino foi o principal motivo para a escolha de defender o clube. Cristiane ainda pretende jogar por, pelo menos, mais dois anos, anos de se aposentar, e pensa a longo prazo sobre o projeto rubro-negro.

– Eu acredito muito no projeto do Flamengo e é muito especial, pra mim, estar aqui depois de tudo que já vivi na minha carreira. Eu escolhi vir pra cá. Hoje, o futebol feminino evoluiu, eu tenho um contrato de dois anos e visto a camisa de um dos maiores clubes do mundo. O investimento feito pelo Flamengo tem sido importante demais para o crescimento da modalidade dentro do nosso país.

O Fluminense será o mandante da partida de ida, enquanto a volta será com mando rubro-negro, no Luso-Brasileiro. O Tricolor chegou à decisão após eliminar o Vasco, com placar agregado de 3 a 1. Já o Fla, passou pelo Botafogo, com duas vitórias por 2 a 1. O clube da Gávea vai em busca do seu oitavo título estadual para igualar o Vasco como maior vencedor do torneio.