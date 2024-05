Contratado para o lugar de Gabigol, Carlinhos completará 40 dias sem atuar pelo Flamengo

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por João Brandão e Kevin Fernandes • Publicada em 21/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Flamengo, Tite segue contando com Gabigol no elenco nas próximas semanas para os compromissos pela Copa do Brasil e Libertadores mesmo com a punição do clube e deixa Carlinhos de lado. O Rubro-Negro entra em campo contra Amazonas e Millonarios em busca de vagas nas oitavas de final em ambos os torneios.

Contratado para o lugar do ex-camisa 10 durante a suspensão do atacante por uma tentativa de fraude durante um exame antidoping, Carlinhos soma poucos minutos desde a sua chegada. Sem poder atuar na Copa do Brasil pelo Mais Querido e fora da lista de inscritos da fase de grupos da Libertadores, o atleta não joga mais no mês de maio.

O atacante fez apenas dois jogos pelo Flamengo e soma 58 minutos disputados contra Atlético-GO e Palmeiras, pelo Brasileirão. A última vez que Carlinhos entrou em campo foi no dia 21 de abril. Desde então, o atleta não saiu do banco de reservas nas partidas contra Botafogo, RB Bragantino e Corinhtians, sendo que Gabigol só foi relacionado para o duelo contra o Timão dentre esses três confrontos.

O jogador Carlinhos, do Flamengo, disputa bola com os zagueiros do Palmeiras, Murilo e Gustavo Gómez. Última atuação do atacante foi na partida válida pela terceira rodada, do Campeonato Brasileiro, em 21 de Abril (Foto: Cesar Greco/Palmeiras).

Disputando o campeonato carioca pelo Nova Iguaçu, Carlinhos atuou em 13 partidas e marcou 8 gols e 1 assistência, conquistando o posto de vice-artilheiro da competição. O jogador foi um dos destaques do dos estaduais e teve sua contratação disputada por outras grandes equipes, mas escolheu o Flamengo alegando ser um sonho pessoal atuar com a camisa rubro-negra. O jogador foi uma aposta do clube para a vaga de Gabigol.

- Sempre sonhei estar no Flamengo, e Deus está realizando meu sonho. Expectativa é sempre de ganhar títulos, esse é o principal objetivo. Se Deus quiser, vamos conquistar títulos. Muito feliz pela família estar acompanhando, empresários, estar na mesa com grandes pessoas.