Contratado junto ao Nova Iguaçu, Carlinhos desfalcará o Flamengo em parte importante da temporada

Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 09:47 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo acertou a contratação do atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu, mas não contará com o atacante em boa parte da temporada. O jogador, que ainda será anunciado pelo Rubro-Negro, não poderá entrar em campo com o Manto Sagrado nem na Copa do Brasil, nem na fase de grupos da Libertadores.

A ausência de Carlinhos nas competições se deve por dois diferentes. Primeiramente, o atacante não pode atuar pelo Flamengo na Copa do Brasil pois já jogou esta edição do torneio pelo Nova Iguaçu, na vitória do Laranjão sobre o Itabuna-BA. O camisa 9, inclusive deixou o dele na goleada por 8 a 0, ainda na primeira fase do campeonato.

Na Libertadores, no entanto, a situação é menos problemática. O prazo para a inscrição de jogadores na competição se encerrou na sexta-feira (29), e o Flamengo já enviou a relação de 50 nomes que podem representar o clube na fase de grupos. Contudo, há a possibilidade do Rubro-Negro inscrever Carlinhos a partir das oitavas de final do torneio, caso assim deseje.

Desta forma, o atacante só estará disponível ao Rubro-Negro para o Brasileirão e para o mata-mata da Libertadores até o fim da temporada. Antes, Carlinhos enfrenta o Flamengo pelo Nova Iguaçu, nas finais do Campeonato Carioca, e disputa a artilharia do estadual com Pedro, futuro companheiro de time.