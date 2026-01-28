Luciano aponta Flamengo como 'melhor time do Brasil', mas exalta força do São Paulo: 'Guerreiros'
Atacante reconheceu a força do adversário, mas destacou a postura competitiva do Tricolor
- Matéria
- Mais Notícias
Autor de um dos gols da vitória do São Paulo sobre o Flamengo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (28), no Morumbis, Luciano exaltou a postura da equipe diante de um dos principais favoritos ao título do Campeonato Brasileiro.
Saiba qual clube tem mais pontos no Brasileirão desde 2003; veja lista
Futebol Nacional
Do Internacional ao Flamengo: veja os maiores jejuns de título do Brasileirão
Futebol Nacional
Palmeiras, Flamengo, Santos e outros: veja todos os campeões do Brasileirão
Futebol Nacional
Em entrevista após a partida, o são-paulino reconheceu a qualidade do adversário, mas ressaltou que o Tricolor compensou tecnicamente entrega por parte do elenco. Segundo o camisa 10, a persistência foi determinante para a virada e para a conquista dos três pontos diante da torcida.
— Como eu falei, é a melhor equipe do Brasil, sem dúvida. Mas hoje a gente queria um espírito de guerreiro, de não desistir. Vocês viram o gol deles, é pura qualidade… a gente não desistiu, continuou correndo, acreditando. Graças a Deus, a gente ganhou os três pontos, que eram de suma importância — disso Luciano em entrevista à "TV Globo".
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
O São Paulo retorna a campo neste sábado (31) para enfrentar o Santos, no Morumbis, em clássico válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida será disputada com torcida única do Tricolor e tem início marcado para 20h30.
Gols em São Paulo x Flamengo
O Flamengo abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo, em jogada construída com troca de passes até Alex Sandro cruzar para Pedro, que ajeitou de peito para Plata finalizar na saída de Rafael. A resposta do São Paulo veio dez minutos depois, quando Luciano empatou a partida ao vencer a disputa aérea com Léo Pereira e balançar as redes.
A virada tricolor foi confirmada aos 25 minutos da etapa final. Após cruzamento de Marcos Antônio, Pulgar falhou na tentativa de afastar a bola, que sobrou para Danielzinho finalizar livre e decretar o placar de 2 a 1 no Morumbis.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias