menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Luciano aponta Flamengo como 'melhor time do Brasil', mas exalta força do São Paulo: 'Guerreiros'

Atacante reconheceu a força do adversário, mas destacou a postura competitiva do Tricolor

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 28/01/2026
23:56
Luciano marcou o gol de empate do São Paulo (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)
imagem cameraLuciano marcou o gol de empate do São Paulo (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Autor de um dos gols da vitória do São Paulo sobre o Flamengo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (28), no Morumbis, Luciano exaltou a postura da equipe diante de um dos principais favoritos ao título do Campeonato Brasileiro

continua após a publicidade

Em entrevista após a partida, o são-paulino reconheceu a qualidade do adversário, mas ressaltou que o Tricolor compensou tecnicamente entrega por parte do elenco. Segundo o camisa 10, a persistência foi determinante para a virada e para a conquista dos três pontos diante da torcida.

— Como eu falei, é a melhor equipe do Brasil, sem dúvida. Mas hoje a gente queria um espírito de guerreiro, de não desistir. Vocês viram o gol deles, é pura qualidade… a gente não desistiu, continuou correndo, acreditando. Graças a Deus, a gente ganhou os três pontos, que eram de suma importância — disso Luciano em entrevista à "TV Globo".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo retorna a campo neste sábado (31) para enfrentar o Santos, no Morumbis, em clássico válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida será disputada com torcida única do Tricolor e tem início marcado para 20h30.

São Paulo saiu com a vitória no Morumbis (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)
São Paulo saiu com a vitória no Morumbis (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Gols em São Paulo x Flamengo

O Flamengo abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo, em jogada construída com troca de passes até Alex Sandro cruzar para Pedro, que ajeitou de peito para Plata finalizar na saída de Rafael. A resposta do São Paulo veio dez minutos depois, quando Luciano empatou a partida ao vencer a disputa aérea com Léo Pereira e balançar as redes.

continua após a publicidade

A virada tricolor foi confirmada aos 25 minutos da etapa final. Após cruzamento de Marcos Antônio, Pulgar falhou na tentativa de afastar a bola, que sobrou para Danielzinho finalizar livre e decretar o placar de 2 a 1 no Morumbis.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias