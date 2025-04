O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na noite desta terça-feira (15), as contas do clube de 2024. Rodolfo Landim, Rodrigo Dunshee e Diogo Lemos, membros da antiga gestão, estiveram presentes na reunião, que aconteceu no Salão Nobre da Gávea. No total, 185 conselheiros estiveram de acordo com os números apresentados.

O Lance! apurou que 258 pessoas participaram da votação. Se por um lado 185 rubro-negros deram o "ok" para os números da última gestão, 51 não aprovaram. Além disso, houve 22 abstenções.

Gávea, sede social do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Como foi a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo

Após os pareceres apresentados pela Comissão Fiscal e de Finanças do Flamengo, Diogo Lemos, que fez parte do conselho do futebol da gestão Landim, se pronunciou. Segundo alguns conselheiros, ele fez comentários acerca do cenário financeiro. Posteriormente, Rodolfo Landim também pediu a vez.

Durante a sua fala, o ex-presidente, com discurso favorável às contas, afirmou que os números foram maiores por conta da compra do terreno do Gasômetro, aprovada pelo próprio Conselho Deliberativo.

Após a matéria do jornalista Rodrigo Mattos sobre um documento da Comissão de Finanças, que apontou que o ex-presidente do Flamengo descumpriu o artigo 145 da Lei de Responsabilidade do clube carioca, Dunshee publicou vídeo. O ex-dirigente, que perdeu a eleição para Bap, afirmou que a comissão estaria criando problemas ao apontar gastos não previstos no orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo.

