O Flamengo acertou a contratação do técnico Nuno Campos, de 49 anos, para assumir a equipe sub-20, atual campeã da Libertadores e do Mundial de Clubes da categoria. Português, ele trabalhou com José Boto, diretor de futebol rubro-negro, no Shakthar Donetsk, da Ucrânia.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo está interessado em Casemiro? Entenda o cenário

As partes avançaram nas tratativas nas últimas semanas e, nos próximos dias, o clube carioca deve oficializar a chegada do profissional, que irá assinar por dois anos. Nuno chegará junto com Miguel do Santos, que trabalhou com ele no Toluca, do México.

Planejamento do Flamengo para a Libertadores Sub-20

Como a próxima edição do torneio internacional começa no dia 1° de março, o Flamengo optou pela permanência de Cleber dos Santos (atual treinador), no comando da equipe na competição. Afinal, o entendimento é que Nuno Campos não teria tempo suficente para mudar a metodologia do time neste curto espaço de tempo.

continua após a publicidade

Carreira de Nuno Campos

Ex-jogador de clubes de menor expressão do futebol português, como Belenenses e Farense, Nuno Campos iniciou a sua trajetória na beira do campo como auxiliar técnico. Ele trabalhou ao lado do seu conterrâneo Paulo Fonseca nos seguintes clubes: Pinhalnovense, CD Aves, Paços Ferreira, Porto, Braga, Shakhtar Donetsk e Roma.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Após a passagem pela Roma, Nuno optou por seguir a carreira de treinador. Foram duas breves experiências. A primeira com o Santa Clara em 2021, mas ficou apenas um mês. A segunda com o Tondela (treinou a equipe em 10 jogos).

continua após a publicidade

Já o seu último trabalho foi no Toluca, do México, mas novamente como auxiliar técnico (ao lado de Renato Paiva).

Alguns títulos de Nuno Campos como auxiliar técnico

1 Supertaça Portuguesa – FC Porto (13/14);

1 Taça de Portugal – SC Braga (15/16);

3 Campeonatos da Ucrânia – Shakhtar Donetsk (16/17, 17/18 e 18/19);

3 Taças da Ucrânia – Shakhtar Donetsk (16/17, 17/18 e 18/19);

1 Supertaça da Ucrânia – Shakhtar Donetsk (17/18)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real