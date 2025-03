Confira o cronograma do Flamengo para essa semana de Data-Fifa

Os jogadores do Flamengo , que folgaram na segunda-feira, se reapresentaram na tarde desta terça (18) visando a estreia no Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso na competição será contra o Internacional. As equipes se enfrentam no dia 29 deste mês no Maracanã. Assim, a comissão técnica definiu o cronograma para os próximos dias.

O elenco rubro-negro treinará até quinta-feira. Sexta-feira, sábado e domingo serão os três dias de folga para os jogadores, que se reapresentarão na próxima segunda-feira.

Técnico Filipe Luís durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Esse período, aliás, será importante para jogadores que se recuperam de lesão, como o atacante Pedro, o lateral-esquerdo Viña e o zagueiro Danilo, além de outros atletas que precisam aprimorar a forma física, como Michael e Cebolinha.

Jogadores nas seleções

O Flamengo conta com os seguintes jogadores convocados: Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Plata. Ou seja, esses atletas ficarão fora desse período de treinamentos do técnico Filipe Luís.

Homenagem para Bruno Henrique, do Flamengo

O treino desta quarta contará com uma homenagem para Bruno Henrique, que completou 100 gols pelo time rubro-negro recentemente.

