Com mudanças, Flamengo está escalado para enfrentar o Cruzeiro

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 19:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo está definido para enfrentar o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (06/11), no Independência, em Belo Horizonte (MG). O técnico Filipe Luís optou por poupar alguns titulares na partida pelo Brasileirão, já pensando no compromisso contra o Atlético no domingo, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h (de Brasília).

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan, Alcaraz; Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

Cinco jogadores ficaram no Rio de Janeiro se preparando para a decisão contra o Galo. São eles: Gabi, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Além deles, Léo Pereira e Alex Sandro, que também são titulares no time rubro-negro, começam no banco.

Cinco titulares não viajaram para Belo Horizonte - Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

Além desses nomes, Everton Cebolinha, Viña, Pedro, Luiz Araújo, De la Cruz e Carlinhos, lesionados, também são baixas.

Situação do Flamengo na classificação do Brasileirão

O Flamengo é o quinto colocado do Brasileirão, com 55 pontos. Se vencer fora de casa, ultrapassa o Internacional, que tem 56. O Botafogo, líder do torneio, tem 67.