Jorginho, meia do Flamengo, comenta expectativa por estreia no Brasil: ‘Muito especial’

A partida entre Flamengo e São Paulo, que marcará o retorno do Rubro-Negro no Brasileirão, terá um gostinho especial para Jorginho. Afinal, o meio-campista de 33 anos, que chegou ao clube carioca recentemente, fará a sua estreia no futebol brasileiro. Como saiu muito cedo do país para a Itália, ele não chegou a jogar profissionalmente no Brasil. Na véspera da partida contra o Tricolor Paulista, o atleta falou sobre a expectativa para o confronto.

continua após a publicidade

➡️ Pedro não treina com o elenco e está fora de Flamengo x São Paulo

- A expectativa é grande, estou muito feliz. Com certeza vai ser um momento muito especial para mim e minha família. Acredito que seja um momento muito importante, voltando de uma competição muito importante, em que fomos bem. O foco é seguir trabalhando na direção que estávamos para buscar os três pontos, pensar partida após partida - iniciou Jorginho, em entrevista à "FlamengoTV".

Jorginho em ação pelo Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

- Acredito que vai ser um jogo difícil, mas com o empurrão com a torcida e com o trabalho que a gente vem fazendo, a gente pode sair feliz desses jogos - completou. A expectativa é de que cerca de 55 mil torcedores estejam no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jorginho estreou com a camisa do Flamengo no Mundial de Clubes. As atuações do ítalo-brasileiro causaram boa impressão aos torcedores rubro-negros. Em quatro jogos, o meia marcou um gol e deu duas assistências.

Outros números chamam a atenção. Jorginho teve 91% acerto no passe (204/224!) e 93% eficiência nos duelos (14/15!). Os dados são do site Transfermarket.

continua após a publicidade

Veja os números de Jorginho com a camisa do Flamengo no Mundial de Clubes

⚔️ 4 jogos (3 titular)

⚽️ 1 gol

🅰️ 2 assistências (!)

⏰ 84 mins p/ participar de gol (!)

⚙️ 247 ações com a bola (!)

✅ 91% acerto no passe (204/224!)

💪 93% eficiência nos duelos (14/15!)

👊 9 faltas sofridas (!)

🆚 4 desarmes

⤴️ 4 interceptações

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real