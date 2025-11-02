Com gol à la Pet, Arrascaeta tem mais uma atuação nota 10 com a camisa do Flamengo
Meia maecou um golaço em cobrança de falta
A atuação de Arrascaeta na vitória do Flamengo por 3 a 0 contra o Sport contou com nota artística. O camisa 10 da Gávea marcou um golaço de falta, que lhe rendeu o posto de maior artilheiro estrangeiro da história do clube carioca, ao lado de Doval (94 gols). A atuação brilhante é apenas mais uma do uruguaio na temporada, que promete contar com o poder de decisão do ídolo rubro-negro na reta final deste ano.
Após a classificação na Libertadores em Avellaneda, Filipe Luís optou por começar o jogo contra o Sport com Arrascaeta no banco. Com um primeiro tempo abaixo do esperado pelo Flamengo, sem um homem pensante como o uruguaio, o treinador colocou o camisa 10 poucos minutos após o início da segunda etapa.
A partir daí, o Flamengo ganhou uma nova dinâmica na partida, com mais criação no setor ofensivo e com o toque artístico que só Arrascaeta pode dar. Além do golaço de falta, que lembrou muito a cobrança de Petkovic no título sobre o Vasco, em 2001, o camisa 10 da Gávea também aplicou um bonito lençol, que obrigou o adversário a pará-lo com falta.
Na arquibancada, os torcedores reconheceram mais uma grande atuação de Arrascaeta, que vive sua melhor temporada com a camisa do Flamengo. O jogador é o grande destaque do time rubro-negro em 2025, sendo não só fundamental em assistências, como em outros anos (como em 2019), mas também o pilar da equipe no quesito finalização.
Desde que chegou ao Brasil, 2025 é o ano em que Arrascaeta apresenta seu melhor número de gols. O uruguaio se firma como peça fundamental para a reta final da temporada. Assim como foi ao longo de todo o ano, a expectativa dos torcedores rubro-negros é de que ele seja o grande nome do Flamengo na busca pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão. Na competição internacional, o Rubro-Negro está classificado para a decisão contra o Palmeiras. Já no campeonato nacional, o time carioca lidera momentaneamente a competição (também concorrendo com o Verdão).
Aliás, contra o Sport, Arrascaeta superou o seu recorde de participações em gols em uma edição do Brasileirão, segundo o site Sofascore.
2019:
⚔️ 23 jogos (22 titular)
⚽️ 13 gols
🅰️ 14 assistências (1° da competição!)
🅿️ 27 participações em gols (2° da competição!)
2025 (em curso):
⚔️ 28 jogos (26 titular)
⚽️ 16 gols (2° na competição!)
🅰️ 12 assistências (1° da competição!)
🅿️ 28 participações em gols (1° da competição!)
Nova marca de Arrascaeta com a camisa do Flamengo
Com o gol diante do Sport, Arrascaeta igualou a marca de Doval e se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do clube carioca. Ao que tudo indica, o uruguaio deve se isolar na posição nos próximos jogos.
Confira o top-5
1° - Arrascaeta (94)
2° - Doval (94)
3° - Benítez (75)
4° - Petkovic (57)
5° - Valido (44)
