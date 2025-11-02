José Boto, diretor do Flamengo, ironiza arbitragem: 'Pena as regras no Rio serem diferentes'

A expulsão de Evertton Araújo na vitória do Flamengo diante do Sport por 3 a 0 neste sábado (1) rendeu uma declaração irônica de José Boto, diretor do clube carioca. Segundo o português, o cartão foi bem aplicado. Entretanto, ele lamentou o fato das "regras no Rio serem diferentes". A afirmação é em alusão a não expulsão de Gustavo Gómez na partida do Palmeiras contra o Cruzeiro na rodada anterior.

— Agradecer a torcida que lotou o Maracanã em um sábado à noite. Foi uma arbitragem perfeita, fez cumprir as regras. Uma pena as regras no Rio de Janeiro serem diferentes — disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo, no Maracanã.

Entenda o cenário envolvendo a expulsão de Evertton Araújo, do Flamengo

Evertton Araújo recebeu o cartão vermelho por uma forte entrada em Menezes. O lance foi muito parecido com a falta de Gustavo Gómez em cima de Wanderson. Na ocasião, o jogador do Palmeiras foi advertido apenas com o cartão amarelo, mesmo com a revisão no VAR.

Entrada de Evertton Araújo em Flamengo x Sport (Foto: Reprodução)

Filipe Luís lamenta expulsão

Também após a partida, o técnico Filipe Luís não opinou sobre a advertência, mas destacou que Evertton Araújo não é um jogador violento. Além disso, ele lamentou a perda do atleta para o próximo jogo.

— O que ouvi é que reconheceram o erro no jogo do Palmeiras e se corrige. Nenhuma jogada é igual, mas se começa a aplicar dali para a frente entra nessa correção. O que eu tenho que fazer é tentar que meus jogadores também não sejam expulsos. O Evertton foi sem nenhuma intenção de ser expulso. É um jogador que não é violento. Uma pena que não vamos poder contar com ele no próximo jogo — afirmou o treinador.

