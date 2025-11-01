Golaço de falta torna Arrascaeta maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo

O Flamengo derrotou o Sport neste sábado (1) com um golaço de falta de Arrascaeta, que se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. A cobrança, que deu números finais ao placar de 3 a 0, foi o 94º do camisa 10, que igualou a marca de Doval. O meia entrou em campo na segunda etapa, no lugar de Plata, e precisou de pouco mais de 10 minutos para balançar as redes em batida no ângulo.

Este não é o primeiro recorde do uruguaio com a camisa rubro-negra. Em agosto deste ano, ao golear o Vitória por 8 a 0, o jogador completou 78 passes para gol e se tornou o maior "garçom" da história do Brasileirão. Além disso, quebrou uma marca pessoal em 2025, sendo a temporada com mais gols em toda sua carreira. Já são 21 bolas na rede, sete a mais que a segunda melhor, em 2019.

Na saída do campo, afirmou não ter dimensão de tudo o que conquistou com o Flamengo e deixou claro seu desejo de encerrar a carreira na Gávea, onde é idolo.

— Falo sempre que tento dar o melhor para o grupo, para o Flamengo. Isso vai ficar quando eu parar de jogar, quando encerrar a carreira no Flamengo. Vou ter dimensão do que a gente conquistou. Por enquanto, temos que continuar trabalhando — declarou Arrascaeta.

Como foi Flamengo 3 x 0 Sport

O Flamengo ditou o ritmo do primeiro tempo no Maracanã. Buscando trabalhar a bola, principalmente pelo lado direito do campo (com Royal), o time de Filipe Luís tentou envolver o Sport, que se fechou lá atrás. A primeira grande chance foi aos 12 minutos, quando Samuel Lino, após jogada com Carrascal e De La Cruz, chutou cruzado. Dois minutos depois, Bruno Henrique, sozinho, mandou a bola por cima do gol adversário. Já na reta final, De La Cruz obrigou o goleiro Gabriel a fazer uma grande defesa.

Diante do cenário da partida, faltou ao time carioca um armador na primeira etapa, um pensador, que seria Arrascaeta, mas que começou no banco. A opção foi Carrascal, mas o colombiano foi substituído aos 20' por conta de um desconforto nas costas. Além disso, faltou letalidade ao Rubro-Negro, um pouco mais de capricho no terço final do campo.

Assim como na primeira etapa, o Flamengo começou o segundo tempo pressionando o Sport. De La Cruz, mais uma vez de longe, chutou com perigo ao gol. Foi no lance sguinte, no entanto, que o gol saiu. Bruno Henrique, após passe açucarado de Samuel Lino, estufou a rede. Visando aumentar o placar e garantir a vitória, Filipe Luís chamou Arrascaeta logo após o gol. Plata saiu para o lugar do uruguaio.

O Rubro-Negro chegou ao segundo tento aos 15', mais uma vez com Bruno Henrique. Após cruzamento de Saúl e cabeçada de Danilo, o camisa 27 mandou a bola para o gol. E não parou por aí! Arrascaeta, em um golaço de falta, fechou a vitória por 3 a 0 no Maracanã.

Arrascaeta comemora gol no jogo do Flamengo contra o Sport (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

