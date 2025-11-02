Para o técnico Filipe Luís, o Flamengo teve outra protagonista além de Arrascaeta e Bruno Henrique na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, neste sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão: a torcida. Para o treinador, os quase 70 mil presentes no Maracanã foram essenciais na recuperação de confiança de alguns jogadores em baixa, como o próprio Bruno Henrique e Samuel Lino.

— Não tenho dúvida que a torcida foi determinante para essa vitória. Quando entraram jogadores que não estão no melhor momento de forma, como Lino, Bruno Henrique, que não estão com a confiança elevada, eles não receberam a cobrança que costumam receber da torcida do Flamengo. E quero que eles saibam que eles foram determinantes na recuperação desses jogadores no decorrer do jogo — disse.

— O Lino começou errando, mas foi se encontrando e voltando a ser o Lino. Os jogadores melhoraram, recuperaram confiança, foram importantes. Esse era o meu objetivo. Não quero ensinar o torcedor a torcer, mas gostaria que ele entendesse a capacidade que tem de mudar a performance de um jogador — continuou Filipe Luís.

Filipe Luís em Flamengo x Sport (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Como foi o jogo

O Flamengo venceu o Sport com protagonismos de Bruno Henrique e Arrascaeta. O atacante marcou os dois primeiros gols da vitória rubro-negra no Maracanã, que garantiu a liderança momentânea da competição. Já o uruguaio, de falta, carimbou o triunfo contra o time pernambucano.

Com os três pontos, o Flamengo, agora com 64, ultrapassa o Palmeiras na classificação. O time paulista, que encara o Juventude neste domingo, tem 62.

✅ Ficha Técnica

FLAMENGO 3X0 SPORT

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Bruno Henrique, 5'/2°T (1-0); Bruno Henrique, 15'/2°T (2-0); Arrascaeta, 21'/2°T (3-0)

🟨 Cartões amarelos: Ayrton Lucas e Bruno Henrique (FLA); Gabriel, Lucas Kal e Pedro Augusto (SPO)

🟥 Cartões vermelhos: Evertton Araújo (FLA)

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Lupis)

Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira (João Victor) e Ayrton Lucas; Saúl, De La Cruz (Evertton Araújo) e Carrascal (Luiz Araújo); Lino, Plata (Arrascaeta) e Bruno Henrique (Juninho).

SPORT (Técnico: César Lucena)

Gabriel; Aderlan, Ramon Menezes, Lucas Kal e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Barletta); Romarinho (Pedro Augusto), Léo Pereira e Derik (Pablo).

🟨 ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Fernando Nascimento Filho (PA)

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)