O zagueiro Danilo voltou a ser titular no Flamengo na vitória sobre o Sport pelo Brasileirão. O placar de 3 a 0 fez com que o time dormisse na liderança e colocasse pressão sobre o Palmeiras, que disputa o título nacional com o Rubro-Negro e joga no domingo (2), às 18h30, contra o Juventude.

➡️Melhores momentos: Flamengo vence com golaços no Maracanã e pressiona o Palmeiras

Na quarta-feira anterior à partida da 31ª rodada, o Fla passou por uma classificação emocionante contra o Racing. Depois de vencer por 1 a 0 no Maracanã, segurou um empate em Avellaneda com um jogador a menos em quase todo o segundo tempo. O defensor comemorou o feito, mas com pés no chão, reconhecendo que cada jogo é decisivo nessa altura do Campeonato Brasileiro.

— Maravilhoso, uma sensação muito bacana de se viver outra vez, especialmente do jeito que foi, contra um clube argentino na semifinal, com todas as características de uma Libertadores. Mas o ano não dá brecha para ficar sonhando muito. Já tivemos esse jogo hoje que exigiu da gente o máximo de concentração e vai ser assim até o final do mês. Concentração no Campeoanto Brasileiro porque agora cada ponto pesa muito mais — disse Danilo.

➡️ Filipe Luís dá detalhes sobre lesão de Jorginho e desfalques do Flamengo

Restando sete rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo terá ainda São Paulo, Santos, Fluminense, Bragantino, Atlético-MG, Ceará e Mirassol pela frente, além de um jogo atrasado da 12ª rodada contra o Sport. Experiente, o zagueiro definiu do que o time precisará para sair campeão nacional.

— Aquilo que pede um campeonato de longa duração: regularidade. Estou seguro de que quem tiver melhor regularidade nesse mês que falta do campeonato vai ser quem vai ter mais chance de vencer o Brasileiro. Sabendo que cada jogo guarda um segredo, cada um é especial e muito difícil, então quem for mais regular, tem mais chance de vencer.

Bruno Henrique comemora seu gol pelo Flamengo contra o Sport (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

O que vem por aí para o Flamengo no Brasileirão

O próximo desafio do Flamengo será contro São Paulo, pela 32ª rodada. O jogo será realizado na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira (5), às 21h30. Depois, no domingo (9), recebe o Santos no Maracanã.

➡️ Pacotão do Lance!: tudo sobre a final entre Palmeiras x Flamengo

O Rubro-Negro está em primeiro, com 64 pontos, dois a mais do que o Palmeiras que joga no domingo (2), às 18h30, contra Juventude, no Alfredo Jaconi.

