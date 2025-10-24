Leitura labial revela diálogo de Pedro, Filipe Luís e médico do Flamengo
Atacante se machucou na partida contra o Racing pela Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
Em leitura labial publicada pelo especialista Velloso, é possível acompanhar o diálogo entre Pedro, Filipe Luís e o médico do Flamengo, enquanto o camisa 9 era avaliado. Posteriormente, exames confirmaram que Pedro sofreu uma fratura óssea no duelo contra o Racing, após ser atingido por um chute. 🗣️Assista abaixo;
Souza questiona declaração de Piquerez após Palmeiras x LDU: ‘Não tem’
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo reagem à derrota do Palmeiras na Libertadores: ‘Te amo’
Fora de Campo
Torcedores do Palmeiras pedem contratação de jogador após Flamengo x Racing: ‘Tem que vir’
Fora de Campo
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Pedro preocupa para o jogo de volta contra o Racing?
✍️Textos de Lucas Bayer
Por conta da gravidade da lesão, o departamento médico do Flamengo trata do caso com cautela.
O atacante, que sofreu uma fratura na ulna direita (braço direito), utilizará uma imobilização no local, que vai até acima do cotovelo, evitando a rotação do osso.
Existe, sim, o risco de evolução para uma fratura desconexa. Caso isso aconteceça, o jogador teria que passar por um procedimento cirúrgico. Ou seja, a ideia é evitar ao máximo qualquer tipo de esforço mais rígido. Portanto, o jogador deve ficar fora da partida contra o Racing, da Argentina, na próxima quarta-feira.
Quem deve ocupar a posição dele no ataque do Flamengo?
A chance de Pedro ser relacionado para o jogo contra o Racing na próxima quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, é baixa. Diante deste cenário, o Lance! detalha as opções no elenco rubro-negro para substituir o camisa 9.
Opções no banco do Flamengo: Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Wallace Yan, Juninho
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias