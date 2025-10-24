Leitura labial revela diálogo de Pedro, Filipe Luís e médico do Flamengo

Em leitura labial publicada pelo especialista Velloso, é possível acompanhar o diálogo entre Pedro, Filipe Luís e o médico do Flamengo, enquanto o camisa 9 era avaliado. Posteriormente, exames confirmaram que Pedro sofreu uma fratura óssea no duelo contra o Racing, após ser atingido por um chute. 🗣️Assista abaixo;

Pedro preocupa para o jogo de volta contra o Racing?

✍️Textos de Lucas Bayer

Por conta da gravidade da lesão, o departamento médico do Flamengo trata do caso com cautela.

O atacante, que sofreu uma fratura na ulna direita (braço direito), utilizará uma imobilização no local, que vai até acima do cotovelo, evitando a rotação do osso.

Existe, sim, o risco de evolução para uma fratura desconexa. Caso isso aconteceça, o jogador teria que passar por um procedimento cirúrgico. Ou seja, a ideia é evitar ao máximo qualquer tipo de esforço mais rígido. Portanto, o jogador deve ficar fora da partida contra o Racing, da Argentina, na próxima quarta-feira.

Pedro segurando o braço fraturado em Flamengo x Racing (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Quem deve ocupar a posição dele no ataque do Flamengo?

A chance de Pedro ser relacionado para o jogo contra o Racing na próxima quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, é baixa. Diante deste cenário, o Lance! detalha as opções no elenco rubro-negro para substituir o camisa 9.

Opções no banco do Flamengo: Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Wallace Yan, Juninho

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.