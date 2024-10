Bruno Henrique desabafa após expulsão em Corinthians x Flamengo

Bruno Henrique, em ação pelo Flamengo contra o Corinthians, no Maracanã, pela ida das semifinais da Copa do Brasil 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







21/10/2024

Bruno Henrique desabafou após a classificação do Flamengo sobre o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. O atacante rubro-negro foi expulso aos 28 minutos do primeiro tempo, quando atingiu a cabeça do lateral-direito Matheuzinho com a travas da chuteira direita e recebeu cartão vermelho direto do árbitro Anderson Daronco. Nas redes sociais, o camisa 27 pediu desculpas ao ex-companheiro.

- Hoje eu vivo uma mistura de sentimentos, muita felicidade por chegar a mais uma final com o Flamengo, mas com muita tristeza pela minha expulsão. Nunca tive e nunca terei a intenção de atingir um companheiro de trabalho dessa forma, além disso um amigo irmão, que há pouco tempo estava ao meu lado no mesmo clube onde fomos muito felizes juntos e com muitas conquistas. Jamais será da minha índole ser um atleta maldoso, dentro de casa e da minha família sou referência para meus filhos e sobrinhos que sonham em ser jogadores um dia. Peço desculpas pelo lance e agradeço aos meus companheiros que correram incansavelmente por mim e pelo nosso objetivo que era a classificação - escreveu Bruno Henrique, em publicação no Instagram.

Mesmo sem Bruno Henrique em campo, Filipe Luís montou um esquema tático que conseguiu segurar o Corinthians e classificar o Flamengo. O técnico trocou Gabigol por Fabrício Bruno e forçou o clube paulista a jogar mais por fora do campo.

Com a expulsão do ídolo rubro-negro, Filipe Luís tem um desfalque certo para o jogo de ida da decisão da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no dia 3 de novembro. Com isso, o comandante precisará pensar em uma nova formação em sua primeira decisão.

