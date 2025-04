Na estreia de Rosana, Flamengo bate Fluminense e conquista a Copa Rio Feminina

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (23), em Moça Bonita, e conquistou o bicampeonato da Copa Rio Feminina. Cristiane e Monalisa fizeram os gols do título, e Lurdinha marcou para o Tricolor. A partida marcou a estreia da técnica Rosana Augusto no Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o jogo?

O Fla tomou a iniciativa da partida e, logo aos três minutos, Cristiane recebeu de Glaucia, chutou e parou na goleira Cláudia. A pressão seguiu, e o Rubro-Negro abriu o placar aos 17'. Agustina fez boa jogada e lançou para Fernanda, que cruzou na medida para Cristiane fazer 1 a 0. Contudo, o Fluminense reagiu e deixou tudo igual aos 37', com Lurdinha driblando a marcação e batendo da entrada da área.

No segundo tempo, o Flamengo seguiu melhor. Aos 21', Laysa driblou duas marcadoras e ficou cara a cara com Cláudia, mas bateu para fora. O gol do título veio aos 37', quando Monalisa ganhou a dividida e bateu bonito para sacramentar o bicampeonato rubro-negro na Copa Rio Feminina.

continua após a publicidade

➡️ Por que os clubes de futebol precisam divulgar balanços financeiros?

Flamengo derrotou o Fluminense na final da Copa Rio Feminina (Foto: Marina Garcia / Fluminense)

O que vem por aí?

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (26) para enfrentar o Juventude, às 21h, no estádio Luso-Brasileiro, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. Por sua vez, o Fluminense encara o Bahia fora de casa no domingo (27), às 11h.